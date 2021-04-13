Министр здравоохранения Самарской области рассказал, от каких болезней чаще всего умирали в 2020 году

Эпидемическая ситуация привела к росту смертности населения губернии, прежде всего от болезней системы кровообращения, дыхания, пищеварения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения региона. Представители системы здравоохранения подвели итоги 2020 года.

В 2020 году пандемия коронавируса стала главным испытанием для всего населения Самарской области. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обстановки, увеличилось количество смертей. Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал, от каких болезней чаще всего умирали пациенты.

- В 2020 году было зафиксировано большое количество смертей от болезней системы кровообращения, дыхания и пищеварения. Мы разработали план мероприятий по снижению смертности от неинфекционных заболеваний, а также по профилактике общей заболеваемости, диспансеризации и активному привлечению граждан к здоровому образу жизни, - отметил министр здравоохранения Самарской области.

Ранее в Росстате опубликовали статистику по населению Самары в 2020 году. Выяснилось, что в 2020 году естественная убыль населения была намного выше, чем в предыдущем. Разница между смертностью и рождаемостью - 17 7134 человек.