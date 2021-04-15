Успейте купить квартиру в «Кошелев-Парке» с льготной ипотечной ставкой – 5,8%

Сейчас АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» предлагает покупателям квартиры в строящемся ЖК «Сити-Парк»

До конца мая банк ВТБ (ПАО) предлагает покупателям квартиры в «Кошелев-Проекте» с ипотечной ставкой (господдержка) – 5,8% годовых. С такими выгодными условиями кредитование будет комфортным и позволит существенно сэкономить на ежемесячных платежах!

Основные условия программы:

- ставка 5,8% действует на весь срок кредита

- необходимо приобрести жилье в новостройке

- первоначальный взнос от 15%

- максимальный срок кредитования - 30 лет

- максимальная сумма кредита в Самарской области - до 6 млн. рублей

- программа распространяется на кредиты, выданные до 31 мая 2021 года

Сейчас застройщик АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» предлагает своим покупателям квартиры в строящемся ЖК «Сити-Парк». Дома введут в эксплуатацию в 3 квартале 2022 года.

Этот проект пример инновации для “Кошелев-Парка”, особенность которого — современная архитектура с вентилируемыми фасадами и тонированными панорамными лоджиями. Кондиционеры уже будут встроены в фасады, чтобы не портить лаконичный и благородный образ ЖК.

Исходя из запроса жителей, застройщик уделил особое внимание планировкам. Впервые в районе появятся четырехкомнатные квартиры, квартиры с кухнями-гостиными и просторными лоджиями. Еще одно новшество этого ЖК – удобные входные группы и колясочные для хранения велосипедов, колясок, санок.

Застройщик предлагает покупателям квартиры в чистовой и отделке Люкс. При переезде не нужно будет делать ремонт, останется только расставить мебель и создать уют.

ЖК «Сити-Парк» будет находиться в центре района со всей необходимой инфраструктурой – школа №1, детские сады и магазины. Также в этом году начнется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, торгового центра и центральной площади с каскадным водопадом длиной 250 м и экстрим-парком. При введении домов в эксплуатацию, инфраструктура будет готова.

Менеджеры отдела продаж Корпорации «Кошелев» помогут выбрать квартиру мечты - с любой отделкой и планировкой. Звоните по телефону – 8 (836) 331-3000.

Ипотека по ставке 5,8% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 12 млн. руб., для остальных регионов – не более 6 млн. руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.05.2021 (включительно).

Условия действительны на 13.04.2021 г.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара»