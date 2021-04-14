В Самаре из-за прорыва водопровода на улице А. Матросова автобусы пустили в объезд

Автобусы №38 будут следовать в объезд на неопределенный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 апреля, на пересечении улицы Александра Матросова и проспекта Юных Пионеров произошла коммунальная авария, из-за которой общественный транспорт пустили в объезд.

- Около 15:22 произошел прорыв горячей воды в оба направления. Объезд автобусов маршрута № 38 по ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская, - сообщили в городском дептрансе.

Напомним, ранее из-за коммунальной аварии перекрывали улицу Промышленности. ЧП произошло 2 апреля на участке от Советской Армии до проезда 9 мая.