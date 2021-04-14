В Самаре произошло два прорыва теплосети во время проведения температурных испытаний

Сотрудники ПТС устраняют последствия прорыва на водопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре теплоэнергетики проводят температурные испытания на теплосетях в зоне Самарской ТЭЦ. Как сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ПТС, по результатам испытаний было выявлено два дефекта на теплосетях - на улице Аминева и на улице А. Матросова.

- На Аминева участок теплосети диаметром 500 мм выведен из работы, место дефекта огорожено. Также ведется подготовка к ремонтным работам на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Матросова, там дефект выявлен на теплосети диаметром 400 мм. Энергетики планируют устранить оба дефекта в течение суток, - сообщили "КП-Самара" в ПТС.

Напомним, проведение температурных испытаний необходимо для подготовки к следующему отопительному сезону. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет. В период проведения испытаний в жилых домах, детских садах и лечебных учреждениях отключают подачу горячей воды и отопления. Кроме того, отопление отключают в тех домах, где нарушены нормативные требования к теплопотребляющим установкам и их содержанию.