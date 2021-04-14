Своя Турция: на Самарской набережной появятся настоящие пальмы

Самарская набережная ничем не уступает морскому побережью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается работа по облагораживанию территорий после зимнего сезона. Сейчас коммунальные службы активно проводят уборку Самарской набережной – моют пешеходные дорожки, скамейки, убирают мусор.

- Далее запланирован ремонт и покраска лавочек, урн для мусора и ограждений. А когда установится достаточно теплая и стабильная погода на набережную «переедут» настоящие пальмы, которые сейчас хранятся в теплицах, - рассказали в городской администрации.

Несмотря на то, что границы с Турцией и Танзанией закрыли, самарцы не унывают – у них есть своя «маленькая Турция» на берегу Волги, где можно будет понежиться под пальмами под шум волжского прибоя.