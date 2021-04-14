В Самаре внедорожник перевернулся после столкновения с трамваем

О пострадавших и погибших не сообщается Фото: vk.com/patrolsamara

В Самаре, 14 апреля, произошло ДТП с участием трамвая и внедорожника. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля пытался «проскочить» перед набравшим скорость трамваем.

- По предварительной версии свидетелей, водитель иномарки был с в состоянии алкогольного опьянения, - сообщают в социальных сетях активисты Ночного патруля.

Журналист КП-Самара запросил информацию о ДТП у ГУ МВД по Самарской области. В настоящее время информации о пострадавших и подтверждение версии свидетелей нет.

Ранее, в этот же день, произошла похожая авария с перевернутым автомобилем. Утром, на пересечении Авроры и Гагарина после столкновения с «Рено Дастер» на крышу опрокинулся «Шевроле Лачетти». В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили КП-Самара, что в результате данной аварии пострадавших не было.