Видео момента столкновения внедорожника и трамвая в Самаре: водитель иномарки чудом остался жив

По словам свидетелей ДТП, водитель не пострадал Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре, 14 апреля 2021 года, на пересечении улиц Советская и Енисейская произошло ДТП с участием трамвая и внедорожника «Ленд Крузер». В распоряжении КП-Самара появилось видео момента аварии, жуткие кадры зафиксировал видеорегистратор припаркованного недалеко автомобиля.

По словам очевидцев, водитель внедорожника находился за рулем в нетрезвом виде. Однако эту информацию КП-Самаре не подтвердили в ГУ МВД, также как в настоящее время нет официальных данных по пострадавшим.

Очевидцы аварии утверждают, что водитель внедорожника каким-то чудом остался жив и отделался лишь травмами. На видеозаписи видно, что «Ленд Крузер» мчался с большой скоростью, однако «проскочить» перед трамваем не удалось. От удара внедорожник опрокинулся и снес фонарный столб.

КП-Самара будет следить за появлением официальной информации от полицейских по факту данного ДТП.