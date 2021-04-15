В Самарской области крематорий построят в Красноярском районе

Такой крематорий хотели построить в Рубежном, но жители выразили недовольство объектом. Фото: taburent.ru

В Самарской области определились с местом под строительство крематория. Вероятнее всего, ритуальное здание построят в Красноярском районе.

Ранее КП-Самара сообщала, что чиновники начали определяться с местом под крематорий. Так как в городской черте такое учреждение строить запрещено, выбирали из нескольких районов области – Волжский, Красноярский и Кинельский. Выбор остановился на Красноярском районе Самарской области.

На сайте администрации Красноярского района опубликован генплан датированный 2013 годом. Уже тогда в плане было определено место, которое идеально подходит под строительство крематория, с учетом требований СанПиН. Рядом с селом Хорошенькое на карте градостроительного зонирования место обозначено как зона специального назначения, связанная с государственными объектами.

Напомним, план по строительству крематория начали разрабатывать еще в 80-х годах прошлого столетия. В 2017 году нашли инвестора, который получил разрешение на возведение крематория рядом с кладбищем «Рубежное», но тогда против строительства выступили местные жители, поэтому идею опять задвинули в долгий ящик.

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