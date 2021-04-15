Избила скалкой сына: за что в Самаре возбудили уголовное дело на 22-летнюю девушку

Еще недавно девушка выкладывала в соцсети фотографии умильного младенца, а теперь попала под статью о жестоком обращении с сыном Фото: Соцсети

В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении 22-летней девушки. Напомним, 13 апреля стало известно о том, что ее будут привлекать в ответственности по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- О проблемах в семье стало известно, когда днем ранее с больницу доставили семилетнего мальчика, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – У него были гематомы по всеми телу и даже на голове и лице. Через некоторое время мы выяснили, что это все может быть делом рук его матери.

Предположительно, девушка избила своего ребенка скалкой. Сейчас следователи выясняют, действительно ли это так, и главное: был ли этот эпизод первым случаем рукоприкладства в семье. Мальчик пока находится в больнице, его мама - под подпиской о невыезде.

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Однако пока не ясно, остается ли ребенок с горе-матерью (подробности)