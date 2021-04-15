Возмутившего самарцев водителя «Мерседеса» с исчезающим номером поймали сотрудники полиции

Нарушителя нашли и привлекут к ответственности Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях активно обсуждают «Мерседес», меняющий регистрационный номер с помощью рамки-перевёртыша. Водитель иномарки провернул такой трюк на полосе встречного движения. Информация не прошла и мимо правоохранителей.

- Инспекторы дорожно-патрульной службы установили и задержали данную машину на территории Самары. За рулем оказался 24-летний парень, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Теперь нарушителю вменяют ч.2 ст.12.2 КоАП РФ. Он неправильно пользовался регистрационными знаками на машине. Сейчас полицейские собирают доказательства, чтобы передать дело в суд.

Также автолюбителя привлекли к ответственности за нарушения правил тонировки и за то, что он после замечания от ГИБДД их не исправил. В Промышленном районном суде ему выписали штраф.