В Самарской области из-за застрявших веток деревьев чуть не затопило мост через реку Сок

Из-за затора был риск подтопления моста Фото: АСАДО Самарской области

В Самарской области предотвратили ЧП, которое чуть не нарушило жизнедеятельность нескольких населенных пунктов в Красноярском районе. Дело в том, что из-за паводка под мостом через реку Сок на автодороге Большая Раковка-Калмыковка-Потаповка застряли обломки и ветки деревьев. Затор мог спровоцировать поднятие воды и затоплению моста.

Сотрудники агентство содержанию автомобильных дорог Самарской области вовремя ликвидировали последствия паводка, тем самым предотвратив затопление.

Напомним, в Красноярском районе уже подтопило один из низководных мостов. Из-за паводка на 10 см над дорогой поднялся уровень воды на мосту через реку Кондурча, рядом с поселком Кириллинский. По данным МЧС, в Самарской области местные жители не пострадали, жизнедеятельность в населенных пунктах не нарушена, эвакуация не требуется.