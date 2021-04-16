Самарский экс-участник «Руки вверх!» Алексей Потехин рассказал о воссоединении с Сергеем Жуковым

Разговоры о воссоединении группы ходят постоянно Фото: СОЦСЕТИ

В августе 2021 года будет 15 лет, как распалась легендарная самарская группа «Руки вверх!». Отпраздновавший накануне свой день рождения экс-участник группы и со-основатель коллектива Алексей Потехин признался, что не уверен в идее воссоединения с Сергеем Жуковым. Хотя говорят об этом уже очень давно.

— Все хотят попробовать возродить «Руки вверх!» в том же составе, но для этого нужно, чтобы были совместные песни, совместное творчество, — расказал «КП-Самара» Алексей. — Сергей зарабатывает свои деньги. И я не думаю, что он захочет с кем-то делиться. Ему хорошо, на его концерты ходят. А мне это особо не нужно.

Музыкант признался, что они с Сергеем уже не те молодые и радостные «пацаны», что были 15 лет назад. И вряд ли им получится быть такими же легкими, как раньше.

В августе 2006 года группа «Руки вверх!» прекратила свое существование. В качестве причины Сергей Жуков тогда назвал появление новых групп, с которыми стало тяжелее конкурировать.

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