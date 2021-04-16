В апреле в Самаре оштрафовали более 150 водителей каршеринговых автомобилей

В Самаре полицейские проверяют водителей каршеринговых автомобилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в апреле оштрафовали более 150 водителей, которые ехали на каршеринговых автомобилей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в Самаре три человека погибли в столкновении каршерингового автомобиля и скорой помощи на Фрунзенском мосту.

После той аварии на мосту практически постоянно дежурят сотрудники ГИБДД, а также в разных местах устанавливают передвижные камеры фиксации нарушений. Также начались проверки водителей каршеринговых автомобилей.

Как сообщают в полиции, водители, которые садятся за руль каршерингового автомобиля, зачастую пренебрегают соблюдение правил дорожного движения, считая, что полицейские их не остановят.

Только с 1 по 11 апреля оштрафовали более 150 водителей. Среди них восемь водителей - за езду в пьяном виде или отказ от прохождения медосвидетельствования. Еще 40 человек ехали с непристегнутыми ремнями безопасности. Также полицейские выявили более 120-ти других нарушений.