В апреле в Самаре оштрафовали более 150 водителей каршеринговых автомобилей

В Самаре полицейские проверяют водителей каршеринговых автомобилей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в апреле оштрафовали более 150 водителей, которые ехали на каршеринговых автомобилей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее в Самаре три человека погибли в столкновении каршерингового автомобиля и скорой помощи на Фрунзенском мосту.
После той аварии на мосту практически постоянно дежурят сотрудники ГИБДД, а также в разных местах устанавливают передвижные камеры фиксации нарушений. Также начались проверки водителей каршеринговых автомобилей.
Как сообщают в полиции, водители, которые садятся за руль каршерингового автомобиля, зачастую пренебрегают соблюдение правил дорожного движения, считая, что полицейские их не остановят.
Только с 1 по 11 апреля оштрафовали более 150 водителей. Среди них восемь водителей - за езду в пьяном виде или отказ от прохождения медосвидетельствования. Еще 40 человек ехали с непристегнутыми ремнями безопасности. Также полицейские выявили более 120-ти других нарушений.