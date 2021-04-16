За день в Самаре оштрафовали 64 водителя тонированных машин

В Самаре выявляли водителей на автомобилях с неправильной тонировкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На самарских дорогах за день оштрафовали 64 водителя из-за неправильной тонировки. Сейчас рейды по выявлению таких нарушений проводит Госавтоинспекция.

В день рейда водителям предлагали на месте сорвать пленку со стекла. Многие соглашались это сделать, другие же наотрез отказывались, руководствуясь эстетическими соображениями - считали, что так их автомобиль выглядит симпатичнее.

За неправильную тонировку грозит штраф в 500 рублей, но если не подчинить требованию удалить пленку, то можно заплатить уже от 2 до 4 тыс. рублей. Также грозит арест на 15 суток или до 120 часов обязательных работ.

Рейды по тонировке будут проходить с 19 по 28 апреля.

Кроме того, в предстоящие выходные в Самаре пройдут рейды по выявлению грубых нарушений правил, особое внимание обратят на пьяных водителей.