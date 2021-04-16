В выходные на дорогах Самары будут ловить пьяных водителей

На самарских дорогах на выходных будут ловить нарушителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные в Самарской области вновь пройдут ГИБДД, во время которых на дорогах будут ловить пьяных водителей и автомобилистов, грубо нарушающих правила дорожного движения.

Рейды начали проводить после того, как в регионе произошли несколько крупных ДТП с большим количеством погибших. В конце января в столкновении фуры с микроавтобусом погибли 12 человек, в начале марта - семеро погибли в аварии с грузовиком и внедорожником. В марте три человека погибли в столкновении каршерингового автомобиля и скорой помощи.

Рейды пройдут с пятницы по воскресенье, будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД. Как сообщается, в основном будут выявлять пьяных водителей, но обратят внимание и на тех, кто выезжает на встречку, превышает скорость и нарушает правила маневрирования.

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