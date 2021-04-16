Боулинг клуб в самарском ТЦ "Парк Хаус" закрыли навсегда

Боулинг в ТЦ "Парк Хаус" в Самаре закрыли. Фото - соцсети

В торговом центре "Парк Хаус" в Самаре закрылся боулинг. Об этом сообщается на сайте "Планеты боулинг".

- Наш клуб закрылся навсегда. Спасибо всем, кто был с нами, кто любил проводить свой досуг в нашей компании. Мы будем скучать! - написано на сайте.

Помимо боулинга там были еще бильярд и спорт-бар. Любителей боулинга просят не звонить в клуб, потому что "там никого нет".

О причинах закрытия боулинга владельцы не сообщают.

Сейчас в регионе действуют ограничения из-за коронавируса, в соответствии с которыми в торговые центры нельзя ходить подросткам без взрослых. В прошлом году торговые центры закрывали, там работали только аптеки и продуктовые магазины.