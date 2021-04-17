В Самаре пытались угнать самокат из кикшеринга

В Самаре двое нетрезвых пытались угнать самокат кикшеринга. Фото - скриншот

В Самаре горожане сняли на видео, как двое нетрезвых мужчин пытаются угнать самокат кикшеринга. Видео появилось в группе "Нетипичная Самара".

- Два пьяных элемента пытаются с толкача завести самокат, - говорит автор видео.

Ранее в Самаре запустили сервис краткосрочной аренды самокатов – кикшеринг. Также в городе уже есть каршеринг, когда можно взять в краткосрочную аренду автомобиль.

Самокаты оборудованы сенсорами и датчиками, всегда на связи с облачной платформой. Когда система распознает попытку угона, к самокату направят охрану. Установленные там системы буквально испортят самокат, не давая ему ехать.