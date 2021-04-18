Владельцы ТЦ "Колизей" в Самаре судятся с чиновниками за землю у торгового центра

Споры вокруг "Колизея" продолжаются

В Самаре продолжается спор между владельцами ТЦ "Колизей" и департаментом градостроительства. Владельцы торгового центра пытаются добиться того, чтобы земельные участки вокруг объекта были перераспределены. Сейчас часть принадлежит ООО "АВЦ", в ведомстве которых и находится "Колизей", а часть - городу.

Как следует из материалов дела, уже рассматриваемого в Арбитражном суде региона, перераспределение участков было утверждено в проекте планировки и межевания территории в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская, и представители "АВЦ" имели право привести границы территории в соответствие с этими материалами. Их иск был удовлетворен, но чиновники обжаловали такое решение в кассационном суде.

Постановления по делу отменили. Теперь иск ООО "АВЦ" будут заново рассматривать в Арбитраже. Слушания запланированы на май. Подробнее о разбирательствах читайте на "КП-Самара".