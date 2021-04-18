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Происшествия18 апреля 2021 21:05

Самарцы сфотографировали труп человека, всплывший в озере на Солнечной

Снимок опубликован в сети, по факту происшествия сейчас проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Сейчас по факту случившегося проводится проверка ФОТО: Самара life

Сейчас по факту случившегося проводится проверка ФОТО: Самара life

Фото: СОЦСЕТИ

Жутким снимком поделились горожане в паблике "Самара life". Пользователи опубликовали там фото с мертвецом, который всплыл в озере на улице Солнечной.

- Сквер "Солнечная Поляна". Всплыл труп. Как говорят - мужчина 45 лет, - пишут местные жители.

Напомним, что в пятницу, 16 апреля, в указанном водоеме работали спасатели. Они по наводке следователей искали там тело пропавшего осенью прошлого года Алексея Болдикова. Не исключено, что теперь его нашли.

По факту происшествия проводится проверка. Личность погибшего устанавливается. "КП-Самара" следит за развитием событий.

Криминал