Шлюзы на Жигулевской ГЭС для пропуска паводка откроют 20 апреля

20 апреля начнется пропуск паводка

20 апреля в Самарской области откроют шлюзы на Жигулевской ГЭС для пропуска паводка -2021. Сначала зазор будет совсем небольшим, затем в соответствии с графиком от Росводоресурсов водосливную плотину будут открывать все больше и больше. Пик пропуска паводка придется на майские праздники.

Как рассказали представители Жигулевской ГЭС на круглом столе в пресс-центре "КП-Самара", в этом году "большой воды" в регионе не ждут.

- Весеннее половодье сейчас проходит в нормальном режиме, водохранилище не переполнено - уровень воды на отметке 51,35 метра, чуть ниже нормы, пока что подтопления есть только на малых реках, где под водой оказались низко расположенные мосты, - рассказали здесь.

Напомним, что после открытия шлюзов вода из верхнего водохранилища начнет поступать в нижнее. В итоге поднимется уровень Волги около Самары и Тольятти, в областной столице несколько затопит пляж. Обустраивать его будут уже после того, как уровень снова понизится. Обычно купальный сезон открывают около 10 июня.