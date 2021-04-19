Крематорий в Красноярском районе будет удален от жилых домов на километр

Планам по строительству крематория в Самаре уже много лет Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Крематорий в Красноярском районе будет удален от жилых домов как минимум на километр. Об этом заявили региональные власти.

В областном правительстве отметили, что уже определена зона специального назначения для осуществления захоронений. Как сообщалось ранее, предполагается, что крематорий будет расположен в Красноярском районе. В качестве вероятного места размещения ритуального сооружения называлось село Хорошенькое, но пока эта информация официально не подтверждена.

Власти заверили, что в любом случае крематорий будет удален от жилья как минимум на километр.

- В соответствии с нормами действующего законодательства для осуществления данного вида деятельности предусмотрены требования к размещению, удаленность от жилой застройки – более 1 км, - пояснили в облправительстве.

Также здесь пояснили, что с 2013 года территория была определена в генплане поселения как зона производственного использования. Позже были проведены общественные слушания и внесены изменения в генплан, которые позволили сменить зонирование.

- Строительство крематория будет возможно только при наличии проектных изыскательных работ и положительной экспертизы, - отметили региональные власти.

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