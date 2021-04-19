Водители "СамараАвтоГаз" нарушали режим труда и отдыха

Прокуратура нашла нарушения в работе самарского перевозчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые нарушения в работе "СамараАвтоГаз" выявила прокуратура Самарской области. Как говорится в сообщении надзорного ведомства, водители автобусов нарушали режим труда и отдыха, а также не вносили обязательные сведения в путевые листы.

В отношении юридического лица, а также руководителя службы организации пассажирских перевозок заведены административные дела.

Юрлицо может заплатить штраф в 100 тыс. рублей, должностное - 20 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура требует устранить выявленные в работе перевозчика нарушения.

Ранее директора "СамараАвтоГаз" оштрафовали за то, что в городе плохо ходили автобусы.