Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 апреля 2021 10:37

Возле Самарского университета на Московском шоссе дерево придавило три автомобиля

Очевидцы делятся фотографиями с места происшествия в социальных сетях
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Не повезло сразу трем автовладельцам

Не повезло сразу трем автовладельцам

Фото: СОЦСЕТИ

20 апреля возле Самарского университета на Московском шоссе на припаркованные у вуза "Матиз", "Калину" и "Девятку" упало дерево. Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике "Подслушано Самара".

По словам очевидцев, происшествие - последствие сильного ветра, который сейчас в городе. Ранее специалисты Приволжского УГМС предупреждали об усилении ветра в Самарской области до 18 м/с. Вероятно, что именно он способствовал обрушению дерева.

Напомним, что 19 апреля, в понедельник, похожая ситуация произошла на проспекте Ленина - там дерево также упало на припаркованные автомобили.

ЧП