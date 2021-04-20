Возле Самарского университета на Московском шоссе дерево придавило три автомобиля

Не повезло сразу трем автовладельцам Фото: СОЦСЕТИ

20 апреля возле Самарского университета на Московском шоссе на припаркованные у вуза "Матиз", "Калину" и "Девятку" упало дерево. Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике "Подслушано Самара".

По словам очевидцев, происшествие - последствие сильного ветра, который сейчас в городе. Ранее специалисты Приволжского УГМС предупреждали об усилении ветра в Самарской области до 18 м/с. Вероятно, что именно он способствовал обрушению дерева.

Напомним, что 19 апреля, в понедельник, похожая ситуация произошла на проспекте Ленина - там дерево также упало на припаркованные автомобили.