В Самарской области может подтопить некоторые низинные участки из-за сбросов с ГЭС

Сбрасывать воду будут с 20 апреля по 2 мая 2021 года Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области с 20 апреля 2021 года стартуют сбросы воды с Жигулевской ГЭС. В соответствии с графиком спецпопуска Жигулевского гидроузла, ежедневно объем сбросов будет увеличиваться, что может стать причиной подтопления низинных территорий.

- При сбросах воды объемом 25000 ± 500 м куб/с, с 25 апреля по 2 мая, уровень Волги у города Самара ожидается в пределах 31,70 мБс – 32,20 мБс, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению регионального МЧС, в период сбросов воды, в Самарской области возможно подтопление низинных участков местности, дорог, низководных мостов, дачных участков и сельхозугодий, примыкающих к бассейнам рек Волга, Сок, Самара. В зоне риска территории Тольятти, Ставропольского района, Самары, Волжского района, Красноярского района, Новокуйбышевска, Кинельского района, Безенчукского, а также Приволжского и Сызранского районов области.

В настоящее время, по данным МЧС, в Самарской области нет подтопленных населенных пунктов, жилых домов, социально-значимых объектов, а также не зарегистрировано подтопление участков автомобильных дорог.