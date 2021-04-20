Алексей Ларгин возглавил Абсолют Банк в Самаре

Новый управляющий Абсолют Банка в Самаре Алексей Ларгин

Опыт работы Алексея Ларгина в банковском бизнесе на руководящих должностях – более 15 лет, в том числе в «ОТП Банк» и «ЛОКО-Банк». До перехода в Абсолют Банк, с 2016 года по 2020 год Алексей Ларгин был заместителем директора Самарского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Новый управляющий Абсолют Банка в Самаре в 2000 году закончил Самарский Государственный Экономический Университет по направлению «Финансы и кредит», он женат, воспитывает дочь. Среди увлечений – ландшафтный дизайн, рыбалка, путешествия, гонки «Формула-1» и автомобили.

Олег Кулешов, предыдущий руководитель Абсолют Банка в Самаре, продолжит работу в кредитной организации в должности советника управляющего по корпоративному бизнесу. Он пришел в Абсолют Банк в 2007 году и стал управляющим в Самаре в 2013 году. Под его руководством банк в регионе достиг высоких показателей по всем ключевым направлениям бизнеса, в том числе корпоративному, розничному и private banking.