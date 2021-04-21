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Общество21 апреля 2021 6:57

В Самарской области планируют увеличить штраф за пьяное вождение до 50 тысяч рублей, а срок лишения прав до 5 лет

Депутаты Губдумы рассмотрели возможность ужесточение наказания для нетрезвых водителей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пьяных водителей будут наказывать сильнее

Пьяных водителей будут наказывать сильнее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось заседание общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности при комитете Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. Депутаты рассмотрели возможность ужесточения наказания для водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

Члены общественной комиссии предлагают внести в КоАП РФ изменения, связанные с размером санкций и сроком наказания для пьяных за рулем. Так, предлагается установить штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде в размере 50 тысяч рублей, вместо 30 тысяч, срок административного ареста увеличить с 15 до 30 суток, а также скорректировать срок лишения прав с 1,5-2 лет до 3-5 лет.

- Члены общественной комиссии поддержали законопроект, рекомендовав профильному комитету рассмотреть его на внеочередном заседании, - сообщили в пресс-службе губернской думы.

Напомним, с такой инициативой ранее выступил губернатор Дмитрий Азаров. Он предложил региональным парламентариям разработать законопроект, который ужесточит наказание за вождение в нетрезвом виде. По мнению главы региона, именно алкоголь является одной из основных причин ДТП, в которых гибнут люди.