В Самарской области планируют увеличить штраф за пьяное вождение до 50 тысяч рублей, а срок лишения прав до 5 лет

Пьяных водителей будут наказывать сильнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось заседание общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности при комитете Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. Депутаты рассмотрели возможность ужесточения наказания для водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

Члены общественной комиссии предлагают внести в КоАП РФ изменения, связанные с размером санкций и сроком наказания для пьяных за рулем. Так, предлагается установить штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде в размере 50 тысяч рублей, вместо 30 тысяч, срок административного ареста увеличить с 15 до 30 суток, а также скорректировать срок лишения прав с 1,5-2 лет до 3-5 лет.

- Члены общественной комиссии поддержали законопроект, рекомендовав профильному комитету рассмотреть его на внеочередном заседании, - сообщили в пресс-службе губернской думы.

Напомним, с такой инициативой ранее выступил губернатор Дмитрий Азаров. Он предложил региональным парламентариям разработать законопроект, который ужесточит наказание за вождение в нетрезвом виде. По мнению главы региона, именно алкоголь является одной из основных причин ДТП, в которых гибнут люди.