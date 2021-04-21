В Самаре из-за первенства по велоспорту 30 апреля 2021 года перекроют дороги у стадиона «Солидарность Арена»

Движение закроют, автобусы пустят в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, 30 апреля 2021 года, будет ограничено движение у «Солидарность Арены». Ограничения вводятся в связи с проведением первенства городского округа Самара по велосипедному спорту.

- С 14:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта, кроме спецавтомобилей, на улице Арена 2018, по Проезду №2, по улице Дальняя, - сообщили в администрации Самары.

Схема временного ограничения движения

Кроме того, на этих участках, с 5 утра до шести вечера будут запрещены стоянка и остановка транспортных средств.

Общественный транспорт на время проведения соревнования пустят в объезд. Так, автобусы № 96, 205 и 295 будут следовать по временной схеме с 14:00 до 18:00.

Схема движения общественного транспорта

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