В финале Кубка России-2021 12 мая "Крылья Советов" сыграют с "Локомотивом"

Крылья вышли в финал Кубка России Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Самарские "Крылья Советов" в финале Кубка России-2021 сыграют с московским "Локомотивом". Железнодорожники победили ЦСКА в полуфинальном матче со счетом 0:3, а самарцы выиграли у "Ахмата" по пенальти, выпустив на замену вратаря Евгения Фролова.

Игра финала Кубка России состоится 12 мая в Нижнем Новгороде на новеньком стадионе, построенном к ЧМ 2018. Москвичам болеть за свою команду ехать ближе, но самарцы твердо настроены поддержать своих. Билеты на финальный матч на сайте РФС появились накануне, но уже сейчас мест за 700-800 рублей нет.

Следующую игру в ФНЛ "Крылья" проведут в Ярославле, в 38 туре они сыграют с "Шинником". Матч состоится 28 апреля.

Эксперты допускают, что "Крылья" могут доставить сопернику по финалу неприятные минуты и даже удивить, но букмкеры делают ставку на победу столичного клуба. Следите за всеми играми Крыльев Советов вместе с нами.