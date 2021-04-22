В Самаре улицу 22 Партсъезда от Московского шоссе начнут продлевать в 2021 году

Продлять 22 Партсъезда начнут уже в этом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте градостроительства Самары рассказали, когда начнутся работы по соединению Московского шоссе и Солнечной новой дорогой. Их должна соединить улица 22 Партсъезда.

- Сейчас проект продления улицы 22 Партсъезда находится на экспертизе. Планируем начать строительно-монтажные работы уже в 2021 году, - ответили представители департамента.

Напомним, новая дорога будет четырехполосной, помимо основного хода там появятся тротуары, освещение, ливневая канализация и парковочные места. На время возведения двухуровневой развязки на Ново-Садовой, дорога будет использоваться для подъезда спецтехники к месту стройки.