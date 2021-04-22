В Самаре женщина за взятку в 65 тыс. выдала паспорта на перепланировку помещений

В Самаре женщине за взятку в 65 тысяч рублей грозит до восьми лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудница бюро технической инвентаризации за взятку в 65 тыс. рублей выдала паспорт на недвижимость с ложными сведениями о перепланировке. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, деньги женщина получила в феврале прошлого года. За это она выдала документы с ложными данными, которые в дальнейшем позволили бы узаконить перепланировку.

По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд. Женщина грозит до восьми лет лишения свободы.