Видеоблогер показал, как строят новую дорогу около Фрунзенского моста в Самаре

Видеоблогер Евгений Щекин разместил видео как строят дорогу в Куйбышевском районе около Фрунзенского моста.

Дорога пройдет от нового путепровода, который построят через железнодорожные пути, до развязки, которую строят в районе Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, а также улиц Уральской и Утевской.

Мост через железную дорогу планируют построить уже до конца 2021-го года. В этом же году хотят достроить и дорогу. Вдоль дороги сделают тротуары, обустроят территорию.

Ожидается, что когда проект завершат, улучшится транспортная доступность нового микрорайона Южный город и Новокуйбышевска, откуда жители ездят в Самару на работу и учебу.