В Самаре затопило нижнюю площадку речного вокзала

Нижний ярус уже подтоплен, вода продолжает пребывать Фото: РЕЧФЛОТ-63

В Самаре продолжается сброс воды Жигулевской ГЭС. Как ранее сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, из-за подъема уровня воды в Волге некоторые территории Самарской области могут быть подтоплены. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что нижняя часть площадки на речном вокзале в Самаре подтоплена.

- К вечеру, 23 апреля, подтопило нижний ярус на речном вокзале, - пишут авторы в паблике РЕЧФЛОТ-63.

Напомним, сбросы воды с Жигулёвской ГЭС начались 20 апреля. По сообщению регионального МЧС, ежедневно объем сбросов будет увеличиваться. Закончить планируют 2 мая 2021 года.