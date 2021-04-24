В Самарской области уже полтора года не могут начать судить участкового

Супруги прожили в браке 16 лет, следователи считают, что все это время мужчина измывался над супругой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гульназ Бадертдинова погибла 18 октября 2018 года, ее тело обнаружили в колодце в селе Шентала, недалеко лежала пустая бутылочка из-под уксуса. Незадолго это этого Гульназ с двумя дочерями ушла от мужа Гакиля, с которым до этого прожила в браке 16 лет.

Во время следствия знакомые пары рассказывали: Гакиль мог выгнать жену в мороз из дома, мог поднять руку на нее, часто кричал и ревновал супругу. Мужчина утверждал иное: это жена пила, курила и постоянно угрожала что сделает с собой что-нибудь.

Следователи, однако, пришли к выводу, что именно на Гакиле лежит львиная доля вины за гибель Гульназ. В октябре 2019 года ему предъявили обвинение в доведении жены до самоубийства. Потом дело вернули из суда, потому что выяснилось, что обвинительное заключение утверждал дальний родственник семьи. В ноябре 2020 года Гакилю вновь предъявили обвинение по той же статье, но далее встал вопрос: кто же будет судить мужчину, который много лет живет в районе, работает там участковым и имеет широкий круг знакомств?

Дело передавали из суда в суд, в итоге решили, что его будут рассматривать в селе Исаклы. Туда дело передали в марте, по нему даже состоялось предварительное слушание. Однако когда суд приступит к рассмотрению дела по существу, до сих пор не ясно. По данным собственных источников «КП-Самара», следующее заседание, назначенное на май, также будет проходить в закрытом режиме в качестве очередного предварительного слушания.

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