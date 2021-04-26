В Тольятти сотрудник ГИБДД пытался «отмазать» свою жену, которая оставила место ДТП

Женщину должны были привлечь к административной ответственности, но в дело вмешался ее муж Фото: Соцсети

Алине из Тольятти 42, за рулем она уже не первый год. 24 января что-то пошло не так, и она на своей «Тойоте» столкнулась с другой иномаркой – Kia.

Почему Алина оставила место ДТП, пока не совсем ясно. Зато доподлинно известно, что женщина позвонила мужу – действующему сотруднику ГИБДД – и тот взялся «решить вопрос».

Муж Алины - Игорь - в милиции-полиции служит без малого 22 года, дослужился до командира роты ГИБДД Тольятти. Игорь связался с коллегой, который занимался этим делом, и предложил «договориться». Коллега – капитан полиции Алексей - назвал Игорю номер карты, куда следовало перечислить деньги. Прекращение производства по административному делу об оставлении места ДТП, по информации собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в оперативных структурах, стоило 20 тысяч рублей.

«Решал» на чистую воду вывели сотрудники УФСБ России по Самарской области. 23 апреля по их материалам в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело. Алексея, вероятнее всего, привлекут за взяточничество, Игоря – за посредничество во взяточничестве. Что станет с Алиной, источники пока не сообщают.