В Самаре отменили утреннюю грузовую переправу в Рождествено 27 апреля 2021 года

Грузовую переправу временно отменили утром, 27 апреля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре, 27 апреля, были временно отменены рейсы грузопассажирской переправы на линии Самара – Рождествено. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Так, 27 апреля, по техническим причинам отменили рейсы в 6:00, 8:00 и в 9:30. Однако информации об отмене других переправ не сообщается. По расписанию, грузовые переправы от Октябрьского спуска до Рождествено осуществляются в 11:00, 14:00, 18:00 ежедневно из Самары, а в обратном направлении в 12:30 и 16:30. Кроме того, по пятницам и воскресеньям грузовая переправа работает также в 20:00 из Самары и в 19:00 из Рождествено.

Напомним, в Самаре продолжается сброс воды на Жигулёвской ГЭС. Видеоблогер из Самары снял на видео, как бушует Волга на набережной. Также в результате поднятия уровня воды в Волге пляжи и детские площадки, установленные там, затопило. Закончить сбросы планируют 10 мая.