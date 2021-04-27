В Самаре на набережной затопило пляжи и детские площадки

Детские площадки на пляже на набережной скрылись под водой

В Самарской области с 20 апреля открыта водосливная плотина на Жигулевской ГЭС. Сначала воду спускали постепенно, а позже пропуск воды постепенно увеличивался. В следствие этого, подтопило некоторые участки в Самаре и по области.

Самарский видеоблогер заснял последствия выхода Волги из берегов в районе самарской набережной, напротив Ладьи. На кадрах видно, что пляж и стоящие на нем детские площадки затоплены. Уровень воды в Волге поднялся выше, чем на метр. По состоянию на 25 апреля, вода уже покрыла ступени лестниц, которые ведут к песчаному пляжу.

Напомним, что сброс воды на Жигулёвской ГЭМ продлится до 3 мая 2021 года, затем начнется постепенное снижение пропуска до 10 мая. КП-Самара ранее показала завораживающее видео с видом на ГЭС во время сброса паводковых вод – Волга стала похожа на настоящее море с бушующими волнами.