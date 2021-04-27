Насилие или любовь? В Тольятти проводят проверку по факту сексуальных утех с несовершеннолетней

Даже если насилия не было, парня все равно могут посадить за связь с несовершеннолетней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летний Егор и 14-летняя Аня (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) уединись в машине вечером 25 апреля. Автомобиль был припаркован в так называемой «Зеленой зоне» - лесном массиве между Автозаводским и Центральным районами Тольятти.

Следствие считает, что парень совершил преступление - развращение несовершеннолетней, склонение ее к различным сексуальным действиям. О ЧП уже уведомили отца девочки.

Однако история может оказаться чуть сложнее: по данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, девочка пока не заявила о насилии, так что, возможно, все произошло по обоюдному согласию.

Что на самом деле произошло в тот вечер, сейчас пытаются установить следователи. Однако даже если они придут к выводу, что насилия не было, Егора все равно могут привлечь к уголовной ответственность за связь с несовершеннолетней.

Если факт насилия подтвердится, то силовики начнут разбираться, как девочка оказалась в машине и не была ли она похищена.

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