В Самаре рассказали, как будут учиться школьники на майские праздники

Школьники будут отдыхать на майские праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие майские праздники школьники учиться не будут, но в 9-х и 11-х классах продолжат готовиться к экзаменам, сообщили в городском департаменте образования.

Ранее президент страны Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 по 10 мая будут длинные выходные.

Как рассказали в департаменте образования, школы в праздники тоже работать не будут, но ученики 9-х и 11-х классов продолжат подготовку к экзаменам и смогут заниматься с учителями.

Кроме того, сообщалось, что в детских садах сделают специальные дежурные группы, куда смогут отвести детей родители, занятые на непрерывном производстве.