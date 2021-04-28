В центре Самары неизвестный выбросил электросамокат в мусорный бак

Самарцы считают, что там ему и место Фото: Андрей Петров

В Самаре, около трамвайной остановки на пересечении улиц Полевая и Арцыбушевская, местный житель обнаружил самокат кикшеринга, торчащий из мусорного бака. Забавной фотографией он поделился в социальных сетях с подписью «Минус один».

- Я проезжал мимо на велосипеде и решил сфотографировать это. Я не видел, кто это сделал, - рассказал журналисту КП-Самара автор фотографии.

В комментариях местные жители с сарказмом отнеслись к данной инсталляции. Большинство сказали, что «именно там ему и место».

- Я сейчас в больнице и каждый день привозят разбитых на этих самокатах. Запретить нужно эти самокаты, они не безопасны, - пишет в комментариях под фото Олеся.

Ранее КП-Самара сообщала, что 25 апреля 2021 года двое местных жителей получили тяжелые травмы после ДТП с электросамокатами. Так, один из мужчин упал с него и разбил голову, а второго сбили, в результате чего он получил перелом шейки бедра.