В Самаре двое мужчин получили серьезные травмы в ДТП с электросамокатами

Пострадавших госпитализировали в больницу с серьезными травмами Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре, 25 апреля 2021 года, произошло два ДТП с электросамокатами, в результате которых пострадали местные жители. Один из пострадавших получил перелом основания черепа, а другой мужчина сломал шейку бедра.

Как сообщили КП-Самара собственные источники в правоохранительных органах, оба происшествия были зарегистрированы 25 апреля 2021 года в Самаре. Около шести часов вечера, на пересечении улиц Мичурина и Масленникова неизвестный на электросамокате сбил 67-летнего пешехода. В результате ДТП, пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали перелом шейки бедра со смещением.

- Второе происшествие зарегистрировано около половины восьмого вечера, около торгового центра «Мегасити». По предварительной версии, 33-летний мужчина упал с электросамоката во время движения. Пострадавшего с переломом основания черепа госпитализировали в больницу, - рассказал КП-Самара источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, сервис кикшеринга (прокат электросамокатов) появился в Самаре в начале апреля. Однако уже через некоторое время, местные жители стали свидетелями попытки угона самоката двумя пьяными мужчинами. Попытка противоправных действий потерпела фиаско, так как электросамокаты оборудованы специальной противоугонной защитой.