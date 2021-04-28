В Самаре размыло въезд на грузопассажирскую переправу до Рождествено

Земляная насыпь на половину затоплена Фото: Речфлот-63

В среду, 28 апреля, размыло въезд на грузопассажирскую переправу Октябрьский спуск – Рождествено. Рейсы временно отменены. Об этом сообщили в группе Речфлот-63 в социальных сетях.

Кроме того, на сайте Самарского речного пассажирского предприятия появилось сообщение, что грузовая переправа приостановлена, в том числе из-за усиления Юго-Западного ветра. Работа переправы будет возобновлена после улучшения погоды.

Напомним, вчера, 27 апреля, также была отменена грузовая переправа в утренние часы. Как сообщили в СРПП, рейсы были отменены по техническим причинам.