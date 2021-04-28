Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от посещений храмов и кладбищ

Самарцам рекомендуют не ездить на кладбища и не ходить в храмы на майские праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 28 апреля прошла пресс-конференция по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции. Спикеры дали жителям Самарской области совет, как вести себя на предстоящих длинных майских выходных. Так Роспотребнадзор рекомендовал жителям воздержаться от посещений храмов и кладбищ во время предстоящих религиозных праздников – об этом сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова.

Во взаимодействии с представителями конфессий рекомендуется дистанцирование, чтобы минимизировать риски заражения.

- В храмы должны идти здоровые люди. Не стоит забывать про масочный режим, обработку рук санитайзерами. Стоит чаще проветривать помещение. Храм не должен быть переполнен – по возможности стоит отдать предпочтение просмотру службы по телевизору или в интернете. Лучше находиться на открытом воздухе, а не внутри храма, - заявила Светлана Архипова.

Также в храмах будет проводится дополнительная дезинфекция для безопасности верующих.

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