В Самаре рассказали, можно ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела

Решение, делать ли прививку, принимает врач после осмотра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Окончательное решение, можно ли делать прививку от коронавируса при наличии антител, принимает врач после осмотра, рассказал руководитель Управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской регионального минздрава Илья Сиротко.

- Определяет врач, но в методической рекомендации написано, что если имеются антитела, прививка временно не проводится, - сказал Сиротко.

Перед вакцинацией не рекомендуется принимать алкоголь. Как рассказал Сиротко, алкоголь тормозит многие процессы в организме, и это в полной мере относится к иммунной системе.

Ранее сообщалось, что в Самаре откроются три новых мобильных пункта вакцинации. При этом самарцам не будут выдавать значки после того, как сделают прививку.

Ранее иммунолог рассказал, влияет ли уровень антител на эффективность прививки от COVID-19 и кому точно нельзя делать прививку.