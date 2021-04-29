В Самаре стартовал долгожданный ремонт Ракитовского шоссе

За ночь сняли часть разрушенного асфальта Фото: администрация Самары

В Самаре начался ремонт Ракитовского шоссе на всю ширину большими «картами». Об этом сообщили в администрации Самары.

- В ночь на 29 апреля подрядчик приступил к работе от Московского шоссе до улицы Магистральная. Ракитовское шоссе находится на особом контроле администрации, - сообщили чиновники.

Рабочие начали снимать изношенный слой асфальтового покрытия. По словам подрядчика, чтобы отфрезеровать дорогу в обоих направлениях, понадобится около двух недель, так как площадь работ составляет более 60 тысяч квадратных метров.

- После окончания снятия покрытия, начнутся работы по укладке нового асфальта, - сообщил мастер дорожного участка Владислав Буренин.

Рабочие будут выполнять ремонт преимущественно в ночное время, чтобы не создавать в часы пик неудобства для автолюбителей. Кроме того, помимо основного ремонта проезжей части, рабочие приведут в порядок инженерные коммуникации, заменят люки колодцев и обустроят ливневую канализацию.

Напомним, в начале марта стартовали работы по ремонту Ракитовского моста. Изначально был произведен аварийно-ямочный ремонт. Теперь путепровод отремонтируют большими картами вместе с Ракитовским шоссе.