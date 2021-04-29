Эксперт рассказал, кому могут отказать в оформлении ипотеки

Банки будут внимательнее изучать доходы при оформлении ипотеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период пандемии банки будут внимательнее изучать доходы желающих взять ипотеку, считает адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский. Об этом он рассказал news.ru.

В нынешних условиях даже высокий доход, подтвержденный справкой 2-НДФЛ, не является гарантом платежеспособности в перспективе, поскольку в тяжелой экономической ситуации человек, оформивший ипотеку, в будущем может потерять работу.

По мнению юриста, особенно непросто получить ипотеку будет молоды людям, а также пенсионерам. Отказать могут и работникам отраслей, наиболее пострадавшим в период пандемии – это ресторанный бизнес, туризм, индустрия красоты.