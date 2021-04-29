Бурить скважины для опор развязки на Ново-Садовой в Самаре начала московская техника

Специальную технику привезли из Москвы Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре начали подготовку к строительству эстакады на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Рабочие приступили к бурению скважин для опор будущего путепровода.

Как сообщили журналисту КП-Самара на месте масштабной стройки, работы на буронабивной установке стартовали 29 апреля. Бурить скважины под опоры начали на газоне, между основным ходом Ново-Садовой и трамвайной линией, поэтому на данный момент перекрывать движение на участке не требуется.

- В общей сложности проектом предусмотрено 19 опор путепровода, на каждой опоре – 4 куста по 4 сваи в каждом. Общее количество свай превысит 300 штук. На газоне поместится часть фундамента 12 опор. В общей сложности устройство свай займет около 6-7 месяцев. Уже к началу лета строительство потребует частичного перекрытия Ново-Садовой, - рассказал представитель подрядной организации.

Напомним, строительство двухуровневой развязки будет продолжаться три года. Работы стартовали в феврале этого года. Сначала рабочие перекладывали коммуникации на дублерах, далее дублеры расширят до четырех полос. После этого основной ход Ново-Садовой будет закрыт, а автомобили пустят по ним.

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