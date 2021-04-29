Самарский Дворец спорта буден назван в честь Владимира Высоцкого

Дворец спорта будет назван в честь легендарного исполнителя авторской песни Фото: Дмитрий Орлов

Самарскому Дворцу спорта на улице Молодогвардейская будет присвоено имя Владимира Высоцкого. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема».

- Этот вопрос мы обсудили с министром спорта России Олегом Матыциным. И он согласился. Было принято решение, что самарский Дворец спорта буден носить имя Владимира Высоцкого, - сказал глава региона.

Имя Владимира Семеновича Высоцкого было выбрано не случайно. Легендарный исполнитель авторской песни провел первое выступление на большой публике на улице Молодогвардейская в Куйбышеве в 1967 году. Кроме того, Высоцкого очень любят и почитают в Самаре – в честь него названа улица, сквер и установлен памятник.

Напомним, новый ледовый Дворец в Самаре начали строить в 2018 году. Старый Дворец был снесен, а на его месте возвели новый, сохраняя традиции и используя современные технологии. Как сообщили в самарской губернской думе, ледовый дворец планируется ввести в эксплуатацию уже осенью этого года.