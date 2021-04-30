В минздраве не находят оснований для увольнения судимого главврача скорой помощи в Самаре

В минздраве Самарской области не находят оснований для увольнения Оразова

Оснований для увольнения главного врача Самарской областной станции скорой помощи Гурбансахата Оразова нет, несмотря на имеющиеся у него судимости, сообщили в региональном минздраве.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн потребовал уволить Оразова, сообщив, что тот был дважды судим за коррупционные и должностные преступления.

Как отметили в минздраве, имевшиеся судимости в отношения Оразова сняты, кроме того, преступления, за которые он был осужден, не значатся в перечне тех, из-за которых могут не допустить к работе.

Гурбансахат Оразов был назначен главврача в конце 2018 года. До этого он был судим дважды. Первый раз – за получение взятки, дачу взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничествами, а второй раз – за мошенничество. Сейчас судимости погашены.

Однако, как сообщил депутат, он получил коллективные обращения от подчиненных главврача. В них сообщалось о фактах хищения бюджетных средств, незаконного получения «ковидных» выплат и других нарушениях. «По всем этим фактам мной будут инициированы проверки с подключением Росздравнадзора и Минздрава России», - написал Хинштейн.