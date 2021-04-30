"Это флешмоб?": в Самаре продолжают выкидывать электросамокаты

Самарцы продолжают выкидывать электросамокаты Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре продолжают странный флешмоб – жители города выкладывают всё новые фотографии выкинутых в мусорные баки электросамокатов. На сей раз жертвой вандалов стало средство передвижения на улице Георгия Димитрова.

- Вот опять! Это что, флешмоб? – задаётся вопросом в комментариях под записью Михаил.

В комментариях люди удивляются такой судьбе электросамокатов и осуждают неизвестных, которые это сделали. Большая часть считает, что это сделали нетрезвые граждане.

- Можно вывезти человека из села, но вывезти село из человека порой невозможно, - подытоживает в комментариях под фото самарец Антон.

Ранее КП-Самара сообщала о выкинутом в центре города электросамокате. Тогда фотографию подписали «Минус один». Теперь можно назвать ситуацию «Минус два».