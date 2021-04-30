Самарцы стали чаще покупать лодки и гидроциклы

В Самаре стали чаще покупать лодки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре возрос спрос на водный транспорт, выяснили эксперты "Авито Авто".

Рост спроса как в Самаре, так и в целом по стране связывают с развитием внутреннего туризма в период пандемии. Жители страны ищут новые виды досуга, а компании, организующие экскурсии, обновляют парк техники.

Наибольшим спросом по стране пользуются гидроциклы - рост на 154,7%. Подержанными стали интересоваться на 76,5% чаще. Популярны и лодки - их покупают на 58,04% чаще.

Самара по росту спроса на водный транспорт находится в тройке лидеров среди регионов страны. В городе интерес возрос на 49,7%. Больше только в Москве (49,8%) и Астрахани (63,5%).

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